◇パ・リーグオリックス2―1ソフトバンク（2025年9月21日みずほペイペイD）よみがえった剛腕が、またしても敵地・みずほペイペイに詰めかけた観衆の度肝を抜いた。オリックス・山崎が2日続けて無死満塁を無失点でしのぐ好救援。14球の熱投で、リードを守り抜いた。「（無失点に）自分でもびっくりしました。迷惑かけてばかりだったので、少しでも貢献できるようにという思いで投げています」登板時に岸田監督からかけ