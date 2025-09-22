◇セ・リーグ中日5―2巨人（2025年9月21日バンテリンD）中日・大野が巨人・田中将との「88年生まれ対決」に投げ勝ち、6回2失点で自己最多タイ11勝目。バンテリンドームでは川上憲伸と並ぶ球団2位となる通算59勝目を飾った。「マー君も気合入っていたと思う。僕はまだ100勝も届いていない中で、ほんまに凄い人ですから。今回は野手のおかげです」初回先頭から4連打され、いきなり2失点したが、ベテランらしく修正力を発