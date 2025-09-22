◇セ・リーグ中日5―2巨人（2025年9月21日バンテリンD）大野とバッテリーを組む中日・石伊が、バットでも先輩左腕を援護した。1点を追う2回1死一塁、田中将の内角スライダーを左翼席へ。本拠地初アーチとなる決勝の逆転3号2ランを放ち、「楽天で優勝した時とか、子どものころから見ていた凄い投手なので自信になります」と笑顔。井上監督は「盗塁を刺す肩とか、非凡なものを随所に見せてくれた」と称えた。