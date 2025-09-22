◇セ・リーグ広島2―7DeNA（2025年9月21日横浜）広島は先発した常広が大炎上して5連敗。5位に転落した。2回に4点を失うと、3回にも石上の2ランなどで3点を与え、4回を自己ワーストの7失点で降板。「ボールの質、コースが良くなかった。しっかり修正したい」。前夜の敗戦でBクラスが確定し、新井監督はプロ初の4番に佐々木を、捕手スタメンには高校出3年目でプロ初出場となる清水を抜てきした。DeNA戦の5年ぶり負け越しも