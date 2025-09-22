ヤンキース傘下3Aスクラントンの前田健太投手（37）が21日（日本時間22日）、ブルージェイズ傘下3Aバッファロー・バイソンズ戦に先発。5回2安打無失点で今季6勝目を挙げた。初回3者凡退と上々の立ち上がりを見せると、3回に先頭から連打で一、二塁のピンチを招いたが、後続を断って無失点。4回も1死から四球を出したが、その後、2者連続三振を奪った。5回も2死から四球で歩かせたもののスイーパーで空振り三振。5三振を奪っ