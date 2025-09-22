◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日５―２巨人（２１日・バンテリンドーム）巨人・西舘勇陽はグラブをポンポンとたたき、うなずきながらベンチへ駆けた。２―５の８回。２死三塁で細川をスライダーで二ゴロに仕留め、２回３２球、１安打無失点１Ｋで役目を終えた。最速１５３キロを計測した右腕は「ゼロで抑えてチームとしては逆転できなかったですけど、あれは自分の役割だと思うので、それがまず、できてよかった」と淡々と振り返っ