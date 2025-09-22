北海道・苫小牧警察署は2025年9月22日、苫小牧市新中野町2丁目に住む自称会社員の男（36）を酒気帯び及び無免許運転の疑いで現行犯逮捕したと発表しました。男は、9月22日午前0時ごろ、苫小牧市表町1丁目付近で無免許の上、酒気を帯びた状態で乗用車を運転した疑いが持たれています。警察によりますと、苫小牧警察署で勤務していた警察官が、「ドン」という音を聞いて、音のした現場に駆け付けたところ、男が乗用車を縁石に乗り上