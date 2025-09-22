国際的に活躍する現代アーティスト、小松美羽さんの作品展がおとといから舞台を函館に移し始まりました。金色の背景に堂々と描かれた現代アーティスト・小松美羽さんの代表作です。おとといから場所を函館に移して始まった小松美羽さんの個展では「平和への祈り」などおよそ70点の迫力ある作品が道内外のファンを楽しませていました。現代アーティスト・小松美羽さんの個展は11月30日まで道立函館美術館で開催さ