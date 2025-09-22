きのうからはじまった「秋の全国交通安全運動」を前に札幌では事故防止を呼びかける決起大会が開かれました。（ハンドサインでストップ運動広報大使滝谷美夢さん）「歩行者の方はハンドサインで渡 る意思を示し、ドライバーは歩行者にお先にどうぞとハンドサ インを出してあげることが大切 です」赤れんが庁舎前で開かれた決起大会ではタレントの滝谷美夢さんが歩行者とドライバーで意思疎通を図る「ハンドサイン」