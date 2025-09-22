1番人気のダービー3着馬ショウヘイは先行する2頭を見ながら絶好の3番手追走。じっくり脚をため、直線では王道の競馬に出た。迫力あるフットワークで突き抜けてきたが、後ろでマークしていたエリキングに首差かわされ2着に敗れた。初コンビの坂井は「道中、我慢が利いていたし落ち着いていた。押し切れると思いましたが…。残念です」と悔しさをにじませたが、本番に向けては収穫のある秋始動戦となった。