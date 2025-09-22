皐月賞4着、ダービー8着のジョバンニは2番枠を生かし好位のインを追走。直線も内を狙い、一瞬狭くなる場面はあったが、じわじわ伸びて3着に入った。松山は「枠も良かったのでスタートを決めて、取りたいポジションへ。結果3着は悔しいが、次につながる競馬。巻き返したい」と冷静に振り返った。杉山晴師は「上位2頭との力差は感じなかった。落ち着いていたのは何より」と収穫を口にする。今後は菊花賞を視野に調整していく予定