◇パ・リーグロッテ2−7日本ハム（2025年9月21日エスコンF）ロッテは連敗で今季ワーストタイの借金28となる中、ドラフト1位・西川が守備で魅せた。0―2の2回、先頭・野村の左翼フェンス直撃の打球を素早く処理し、二塁へダイレクトでストライク送球。二塁を狙った野村を刺した。「打球を追いながら（送球の）イメージはしていた」とリーグ単独トップの9補殺。打撃は4打数無安打も新人王を争う22歳は「肩も自信を持って