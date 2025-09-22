◇パ・リーグ楽天2−8西武（2025年9月21日楽天モバイル）楽天先発・藤井が2回0/3を6安打4失点KO。救援陣も失点を重ねて大敗した。2回は1死から3連打を浴び、味方失策が絡むなど3失点で6敗目の藤井は「大事な試合を任されているにもかかわらず、先発の役割を果たせなくて申し訳ない」。CSを争う3位・オリックスとは4ゲーム差に開き、三木監督は「日曜日でたくさんのファンが来てくれたのに残念な試合になった。申し訳ない