【スプリンターズS展望】サトノレーヴ"春秋王者"視界 昨年7着のリベンジに燃える 2025年9月22日 5時30分

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

高松宮記念を制したサトノレーヴが主役を担う
モレイラが騎乗したWコースの1週前前追いで抜群の動きを披露
海外遠征帰りでも仕上がりに不安はない