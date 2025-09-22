楽天は21日、岡島豪郎外野手（36）が今季限りで現役を引退すると発表した。関東学園大付から白鴎大を経て、11年ドラフト4位で捕手として楽天に入団。13年から打力を生かして外野でも出場し、シーズン終盤に「1番・右翼」でレギュラーの座を獲得した。同年は79試合で打率・323と活躍して球団初のリーグ制覇と日本一に貢献。14年目の今季は1軍出場がなかった。通算1010試合で打率・257、41本塁打、311打点。三木監督は「泥くさ