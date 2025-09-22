◇セ・リーグヤクルト8−1阪神（2025年9月21日神宮）ヤクルトの先発・山野がキャリアハイの4勝目を挙げた。「緩急も使えて思うような投球ができた」と7回無失点、9奪三振。夏場に左肩痛で離脱したが、8月下旬に復帰してからは3勝目となった。ただ、目標は2桁勝利だっただけに「本当はもっと勝っていないといけない立場」。主砲・村上が体調不良で欠場した打線の大量援護を受けての好投に高津監督は「（来季は）1年間、