9月23日の「手話の日」に開催するオンラインシンポジウムの紹介画面（内閣府提供）9月23日は今年成立した手話施策推進法で定められた「手話の日」。1回目となるこの日午後、内閣府がオンラインシンポジウムを開く。11月には聴覚障害のある人の国際スポーツ大会「東京デフリンピック」の開催を控えており、手話普及の機運を高め、聞こえる人と聞こえない人との交流促進を目指す。俳優で手話パフォーマーの中嶋元美さんや、親に