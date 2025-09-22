桜田ひよりと佐野勇斗（M!LK）がダブル主演する10月8日スタートのドラマ『ESCAPEそれは誘拐のはずだった』（日本テレビ系／毎週水曜22時）より、桜田と佐野が逃走するポスタービジュアルが解禁された。【写真】『ESCAPEそれは誘拐のはずだった』、志田未来、山口馬木也、結木滉星ら追加キャスト発表本作は、完全オリジナル脚本の“予測不能な逃亡劇”。演出は『恋は闇』の小室直子、脚本は『放課後カルテ』のひかわかよが