◆第７３回神戸新聞杯・Ｇ２（９月２１日、阪神競馬場・芝２４００メートル、良）菊花賞（１０月２６日、京都）トライアルの第７３回神戸新聞杯・Ｇ２は２１日、阪神競馬場で行われ、２番人気のエリキング（川田）が先に抜け出したショウヘイを差し切って重賞２勝目。３着のジョバンニまでが優先出走権を獲得した。素質馬が完全復活だ。エリキングは大外枠からゆったりと中団を追走。川田はあえてポジションを取りに行かず、馬