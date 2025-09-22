女優の佐々木希が２２日までに自身のＳＮＳを更新し、モデルで女優の大政絢と焼肉店へ訪れたことを報告した。佐々木はインスタグラムに「絢と焼肉久しぶりの焼肉、美味しかったなぁ焼肉とお米って…ほんと幸せお口に含んだ状態でのお写真すみませんでした」とコメント。大政と身を寄せ合い焼肉を頬張る姿や、仲の良さがうかがえる自撮りショットなどを披露した。この投稿にファンからは「お二人可愛すぎます」「親友と