２２日のヤクルト戦（神宮）に先発する阪神の才木浩人投手（２６）が２１日、青柳との投げ合いを心待ちにした。「投げ合えるのはすごく楽しみ」。チームとしても初対戦となる、昨季までのチームメート。自身のタイトルに向けても、負けるわけにはいかない。「いつも通り、自分のできること」と言うが、防御率や勝利数など、タイトル争いもヤマ場を迎えている。残り６試合。登板数も限られてくるだけに、目の前の１試合に全力を