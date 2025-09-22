「東京六大学野球、明大１０−０東大」（２１日、神宮球場）２回戦２試合が行われ、明大は１０−０で東大に連勝して勝ち点１を獲得した。昨年４月に左肘のトミー・ジョン手術とクリーニング手術を受けた、プロ注目の最速１５２キロ左腕・久野悠斗投手（４年・報徳学園）がリーグ戦に復帰し、２回無失点で終えた。法大は立大を下し１勝１敗のタイに持ち込んだ。神宮の杜が優しく久野を迎え入れた。スタンドからは「お帰り、久