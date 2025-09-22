「関西学生野球、近大１１−１関大」（２１日、ＧＯＳＡＮＤＯ南港野球場）２回戦２試合が行われ、近大と関大が勝ち、ともに２連勝で勝ち点を獲得した。近大は今秋ドラフト候補の勝田成内野手（４年・関大北陽）が２ランを含むマルチ安打と躍動し、関学大を１１−１で下した。関大は京大に２０−５で大勝した。手に残る感触をかみしめ、近大・勝田は白球の行方を見つめた。鋭く放たれた打球が右翼ポールを鳴らすと笑顔でガッ