【騎手】戸崎は20年センテリュオ以来、当レース3勝目。JRA重賞は先週のセントライト記念（ミュージアムマイル）に続く2週連続で今年7勝目、通算84勝目。【調教師】木村師は管理馬初出走で初勝利。JRA重賞は天皇賞・春（ヘデントール）以来の勝利で今年5勝目、通算36勝目。【種牡馬】スワーヴリチャード産駒は初出走で初勝利。JRA重賞は本馬による24年有馬記念以来で今年初勝利、通算8勝目。【牝馬】22年ジェラルディーナ以