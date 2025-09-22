「日本ハム７−２ロッテ」（２１日、エスコンフィールド）裏の通路にまで、チームエリアからのワッという歓声が響いた。ソフトバンクが敗れた直後、日本ハム・新庄監督は興奮気味に報道陣の前に現れた。２連勝で首位に２・５差と再接近。「もう全員で一つになって勝っていくだけ。まだまだチャンスがあるから」と力を込めた。効果的な一発で流れをつくった。初回１死一塁から、水谷が小島の直球を完璧に捉えて中越えに運ぶ１