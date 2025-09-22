Osaka Metroは、夢洲駅で早朝時間帯に通行規制を9月22日から実施する。夢洲駅に到着する初発列車からの降車客が、ホーム上、コンコース、階段、エスカレーターを走ることで危険な状態が生じている。雑踏事故を防止するため規制を行う。一部階段の使用を停止し、出場可能改札を6台に絞るほか、ホーム〜改札〜地上部の通行可能エリアを縮小する。規制時間は午前5時半ごろから6時ごろまで。同社は、転倒して怪我をする恐れがあるだけ