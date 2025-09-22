約1年前の元大関・貴景勝(C)産経新聞社大相撲秋場所（東京・両国国技館）は9月21日に8日目を迎えた。元大関・貴景勝の湊川親方がNHK中継の幕内から正面解説を担当。近影に「小顔のイケメン」などと、反響が集まった。【写真】「力士というより侍」「まるで別人」…元大関・貴景勝の近影をチェック引退会見からちょうど1年。湊川親方は、NHKやABEMAの相撲中継で、豊富な経験に裏打ちされた鋭い分析に加え、滑らかで上品な語り口