ÃË»Ò4¡ß100¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼·è¾¡¤Ç6°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿ÆüËÜ(C)Getty Images¡ÖÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡×¡ÊÅìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¤Ï9·î21Æü¤ËºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿ÃË»Ò4¡ß100¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼·è¾¡¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬38ÉÃ35¤Ç6°Ì¡£2019Ç¯¤Î¥É¡¼¥Ï°ÊÍè¡¢3Âç²ñ¤Ö¤ê¤Î¥á¥À¥ë¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ª¤Ç¤³Á´³«¡ªÀ¤³¦Î¦¾å¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¾å¤²¤¿º£ÅÄÈþºù¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥ì¡¼»ø¤Ï¡¢38ÉÃ07¤Ç2ÁÈ3Ãå¤ËÆþ¤Ã¤¿Æ±20Æü¤ÎÍ½Áª¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢1Áö¤«¤é½ç¤Ë¾®ÃÓÍ´µ®¢ªÌøÅÄ