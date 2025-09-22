25年JRA年間プロモーションキャラクターで俳優の竹内涼真（32）が中山競馬場を訪れた。オールカマーの表彰式でプレゼンターを務め、「レガレイラ号の今後の活躍がますます楽しみです」と祝福。この日はYouTubeの撮影も行われ「本日撮影した“ケイバはじめてABC講座”は、僕がさまざまな体験を通して競馬の楽しさを学んでいく、体験型競馬学習バラエティーとなっております。この動画を通して、より多くの方に競馬の魅力をお届