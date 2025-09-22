妹の切れ味に屈した。勝ち馬レガレイラの兄ドゥラドーレスは3戦続けての重賞2着。このレース騎乗機会4連勝を逃したルメールは「いいタイミングで上がって長い脚を使ってくれたけどね」と肩を落とした。宮田師は「妹にねじ伏せられたね」と苦笑い。それでも「ここ最近は走りが安定している。ここを使ってまだ上がりそうだし、大きいところでもチャンスがある馬だと思います」と愛馬の能力を再確認していた。