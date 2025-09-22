今年の京都記念勝ち馬ヨーホーレイクは追い込んで3着。宝塚記念17着から巻き返した。岩田望は「ゲートは出なかったけど結果的にいい位置になったし、折り合いも大丈夫だった。最後もジリジリと脚を使っている」とレースを回顧。続けて「次はグッと良くなっていきそうです」と今後の走りに期待した。