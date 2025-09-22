「大相撲秋場所・８日目」（２１日、両国国技館）平幕の正代が宇良との１敗対決を上手投げで制し、７勝目を挙げた。５年前に優勝と大関昇進を決めた秋場所で、元大関が久々に存在感を発揮している。両横綱は安泰。豊昇龍は豪ノ山を押し出して自身初のストレート給金を決め、大の里は平戸海を押し出し１敗を守った。大関琴桜は小結高安の下手投げに屈し、３敗目を喫した。大関とりに挑む関脇若隆景は熱海富士を寄り切り５勝目。