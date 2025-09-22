◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日５―２巨人（２１日・バンテリンドーム）敗戦の悔しさだけが残っていた。巨人・泉口友汰内野手（２６）は「負けているので。勝ちたかったなと思います」と、かみしめるように言葉をつないだ。４打数３安打で３日のヤクルト戦（京セラＤ）以来、チーム単独トップとなる今季８度目の猛打賞。打率を２割９分５厘に上げて小園（広島）を追う首位打者争いに望みをつないだことは、頭の中にはまるでなかっ