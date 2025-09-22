「ヤクルト８−１阪神」（２１日、神宮球場）大敗の中で頼もしい活躍だった。阪神・森下翔太外野手（２５）が初回に５試合連続安打＆２０試合連続出塁となる右越え二塁打。八回は中犠飛を放ち、９０打点に王手をかけた。９月は１７試合で打率・３９３、４本塁打、１４打点と絶好調だ。レギュラーシーズンの残り６試合。１０月１５日から始まるＣＳファイナルＳに向けて打ちまくれ！！大敗の中でも変わらず、森下が存在感を光