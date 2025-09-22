スタンドには誰もいないが、豪快なミットの音が響き渡った。阪神の石井大智投手（２８）が２１日、ＳＧＬスタジアムでの残留練習に参加し、ライブＢＰに登板。８日の抹消後、打者相手に初めて投球した。楠本とコンスエグラの２人に対し、計６打席で５奪三振。格の違いを見せつけた。午前１１時過ぎに久しぶりの実戦形式のマウンドに立った。楠本を３球三振に取って、上々のスタート。育成助っ人は見逃し三振。楠本の２打席目は