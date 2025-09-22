「ヤクルト８−１阪神」（２１日、神宮球場）大量ビハインドに加え、冷たい雨。苦しい試合の中で、阪神・茨木秀俊投手が光をともした。２つのゼロを刻み、スタンドの虎党からは大きな拍手とともに「茨木」コール。右腕は表情を変えることなく、小走りでマウンドを降りた。「１イニング目は、ちょっとバタバタしちゃったんですけど、中断もあってうまく修正できました」ピンチを背負っても落ち着いていた。０−８の六回、出