「ヤクルト８−１阪神」（２１日、神宮球場）大雨でびしょぬれになりながらも声援を届けてくれたファンへ、恩返しの一打を放った。阪神・佐藤輝が１５日の中日戦（甲子園）以来、出場３試合ぶりの安打。「難しい試合ではありましたけど」。２度の中断があり、序盤から劣勢。そんな状況での一本に価値があった。八回、８点ビハインドから森下の犠飛で１点を返した直後。１死一塁だった。２番手・松本健の初球直球をはじき返し