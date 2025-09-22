プロジェクトマネジメントとは、古代から行われてきた目標を達成するための計画や活動のことを指します。ビジネスにおけるプロジェクトマネジメントの役割について、後藤彰弘氏の著書「予測不能な時代に確実に成功へ導くプロジェクトマネジメント」（幻冬舎メディアコンサルティング）より、詳しくみていきましょう。世の中はプロジェクトであふれているプロジェクトマネジメントという言葉を聞くと、たくさんの人が関わる大規模