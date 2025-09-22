「中日５−２巨人」（２１日、バンテリンドーム）三度目の挑戦も記録達成には届かなかった。巨人・阿部監督から交代を告げられてベンチに戻った田中将はしばらくの間、下をうつむいたまま動けず。「非常に大事なところでこういう投球しかできなかった自分自身に、フラストレーションがたまる日になった」と全身に悔しさをにじませていた。日米通算２００勝を懸けたマウンド。それを後押しするかのように、打線は初回無死満塁