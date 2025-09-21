米ドル円相場の動向に影響を与えそうな「先週（9月15日〜19日）の米国経済の動き」について、東京海上アセットマネジメントが解説します。先週は、日米金融政策決定会合に注目［図表1］今週の主要経済指標 出所：Bloomberg（注）19日10時時点のデータFRBは16日、17日に開催したFOMCで▲0.25％の利下げを決定し、政策金利であるFF（フェデラルファンドレートの誘導目標レンジは4.00％〜4.25％へ引き下げられました（図表2）。［図表