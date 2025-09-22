２２日・阪神戦（神宮）で先発するヤクルト・青柳晃洋投手（３１）が２１日、古巣との初対決を心待ちにした。「思うところはいっぱいある。いいチームなのは分かっています」と高揚感をにじませた。ＮＰＢ復帰後、２度目の登板。対戦する相手は昨季まで９年間在籍した阪神だ。「去年まで一緒にやっていたメンバーなので、慣れるまではやりにくさはあると思う」と本音を吐露。警戒する打者は「みんなです。すごいじゃないですか