阪神5R・新馬戦（芝1800メートル）は9頭立てのブービー人気バークシャーシチー（牡＝牧田、父モズアスコット）が先に抜けた1番人気コスモフィレンツェを差し切ってV。手綱を取った松若は「道中いい意味で遊びがあり、ゴーサインを出せばすぐに反応しそうだったんで変に触らず、直線にかけようと。この緩さでこの決め手。これからが楽しみです」と感心しきり。騎乗予定だった高杉が負傷したため乗り替わりだったが、しっかり結