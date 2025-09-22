「ヤクルト８−１阪神」（２１日、神宮球場）ヤクルトは主砲抜きの打線が相手先発・伊藤将を攻略して快勝した。７月末に上半身の故障から１軍復帰後、村上が体の調子に不安があるため、初めてスタメンから外れて欠場したがナインが奮起。山田が二回の１１号先制ソロを含め３安打２打点と躍動するなど打線は１５安打で８得点と爆発。高津監督は「（伊藤将を）よく研究して捉えられた」と目を細めていた。