「ヤクルト８−１阪神」（２１日、神宮球場）断続的に降る雨が阪神・伊藤将の心もぬらした。「言うことないっすね」。うつむきながら帰路を歩く。自己ワーストの１４安打＆８失点、五回途中ＫＯで３敗目。７月１３日のヤクルト戦勝利後８戦続けて勝ち星がない。黄信号だったポストシーズン登板のアピール失敗。トンネルの先に光が見えない。初回、暴投と四球が絡んで２死一、三塁。ここはオスナを二ゴロに封じたが、ツバメ打