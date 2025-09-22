「ＤｅＮＡ７−２広島」（２１日、横浜スタジアム）クライマックスシリーズ（ＣＳ）のホーム開催は譲らない。その思いにチームは束になり、アグレッシブに勝利をつかんだ。３位・巨人が敗れたことでゲーム差は「２」に拡大。激しい２位争いを一歩リードした。集中打で畳みかけた。その中心にいたのはリードオフマン・蝦名。二回１死満塁から林の適時打で１点を先制すると、なおも２死満塁。１番・蝦名は常広の１４６キロ直球