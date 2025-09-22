凱旋門賞を回避したシンエンペラー（牡4＝矢作）が次戦でジャパンC（11月30日、東京）に向かうと矢作師が21日、中山競馬場で明かした。愛チャンピオンS6着後の検査では、ぜん息（炎症性下気道症候群）と中程度の肺出血（EIPH運動誘発性肺出血）が判明したが「今日から向こうで乗り始めていて、27日に出国する。検疫中もしっかり乗り続ける予定です」と今後のスケジュールを説明。続けて「本当に軽度だったので天皇賞・秋やブリ