３人組グループ・２０ｔｈＣｅｎｔｕｒｙの長野博（５２）、井ノ原快彦（４９）によるユニット「ながのーず」が２１日、滋賀県草津市内で開催された「イナズマロックフェス２０２５」に出演した。２４年の同フェス出演を機に結成され、今年はさらに進化したステージを披露。Ｖ６の代表曲「愛なんだ」を熱唱後、主催の歌手・西川貴教（５５）をステージに迎え入れ「ＴＡＫＥＭＥＨＩＧＨＥＲ」と「ＷＡになっておどろう