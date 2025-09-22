連立政権入りを視野に自民、公明両党に協力するか。あるいは野党のまま、党是の「身を切る改革」を訴え続け、党勢の挽回を目指すか。自公政権との距離の取り方を巡って生じた路線対立が、衆院議員３人の離反を招いたようだ。混乱を早期に収拾し、党の分裂を回避できるかどうか、日本維新の会は正念場を迎えている。維新の守島正衆院議員（大阪２区）ら３人が、「結党以来の改革姿勢が失われた」などとして離党届を提出した