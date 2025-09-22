日米などの先進５か国（Ｇ５）が、ドル高の是正に向けて政策の協調を図った「プラザ合意」から、４０年を迎えた。先進国主導でグローバル化した世界経済は、中国が台頭する一方で、日本の地位が低下するなど大きく変容した。日本は、強い経済体質を作っていかなければならない。１９８５年９月２２日、ニューヨークのプラザホテルに、日、米、西独、仏、英の５か国の蔵相と中央銀行総裁が集まり、ドル高を是正することで合意