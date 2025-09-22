ＫＡＴ‐ＴＵＮ・中丸雄一（４２）の妻で元日本テレビアナウンサー・笹崎里菜（３３）のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルが伸び悩んでいる。同チャンネルは開設されてちょうど３か月だが、現在も登録者数は３１６０人。夫の方も厳しい状況が続いており――。（数字は９月２１日現在）笹崎のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「笹崎里菜の日常チャンネル」が開設されたのは６月２１日のこと。「日常」をタイトルにしているだけあって「ドタバタ